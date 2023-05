Forschung in Düsseldorf Wenn Künstliche Intelligenz über Jobs entscheidet

Künstliche Intelligenz (KI) ist mitten in der Gesellschaft angekommen. Und damit die kontroverse Debatte: Ist KI eher Fluch oder Segen? Längst malen Sprach-Roboter Bilder, schreiben Liebesbriefe und das erste Opern-Libretto (wie kürzlich in New York). Künstliche Intelligenz analysiert Fußballspiele, schlägt Schachgroßmeister, entschlüsselt Proteine und übernimmt in ersten Städten komplett die Bürgerberatung. Aber wie empfinden Menschen die Interaktion mit einer Maschine, wenn zum Beispiel im Bewerbungsgespräch eine Künstliche Intelligenz über die Eignung für einen Job entscheidet? Das erforscht der Lehrstuhl für Digitales Management an der Düsseldorfer Uni.