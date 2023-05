Vanessa steht im Mittelpunkt des Schützenfestes So feiert Hochneukirch erstmals mit Königin

Am Freitag war die feierliche Krönung erfolgt. Aber zuvor waren zwei Kinderkönigspaare ermittelt worden. Zum ersten Mal gibt es zwei Kindertagesstätten in Hochneukirch. Neu ist der Kindergarten an der Gartenstraße. Dort wurde das Königspaar per Dosenwerfen ermittelt. Bald stand fest, dass König Maxime und Königin Ida das Kita-Königspaar sind. In der Kita an der Weststraße waren Benjamin und Serena als Königspaar ermittelt worden.