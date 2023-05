Jüngere besonders aufgeschlossen Jeder fünfte Mensch in Deutschland nutzte bereits KI-Chatbot ChatGPT

Rund jeder fünfte Mensch in Deutschland hat einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom zufolge bereits den Chatbot ChatGPT ausprobiert. In der Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen liege der Anteil mit 37 Prozent am höchsten, berichtete Bitkom am Mittwoch in Berlin. „Wir erleben gerade, wie Künstliche Intelligenz in unseren beruflichen und privaten Alltag einzieht“, erklärte Verbandspräsident Achim Berg - und mahnte zugleich: „Deshalb müssen wir heute damit anfangen, jede und jeden dazu zu befähigen, diese Technologien einsetzen zu können.“