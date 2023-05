Tipps für Verbraucher Worauf man beim Wechsel des Handyvertrags dringend achten sollte

Welches Netz ist das beste? Pauschal lässt sich das so nicht beantworten. Laut Stiftung Warentest, die 2022 die drei Betreiber O2, Telekom und Vodafone untersucht hat, konnte Telekom am meisten überzeugen. Der Anbieter hatte sowohl in der Stadt als auch auf dem Land das beste Netz (gemessen wurde der 5-G-Anteil an den Datenverbindungen). Zudem bietet die Telekom besonders schnelles Internet an (gemessen an der Download-Datenrate in Megabit pro Sekunde). Einen Mangel stellt Gajek jedoch beim Surfen in geschlossenen Räumen fest: „Innerhalb eines Gebäudes ist das Netz der Telekom immer sehr schnell weg“, sagt er. Gajek empfiehlt denjenigen, die einen neuen Mobilfunkvertrag abschließen wollen, sich eine Prepaid-Karte eines Anbieters zu holen und dann zu schauen, ob das Netz in der Gegend, in der man wohnt, überhaupt funktioniert. Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der NRW-Verbraucherberatung, meint, man könne auch einfach die SIM-Karte eines Bekannten ausleihen, um das Netz zu testen.