Bewusst offline gehen Digital Detox: So gelingt der Verzicht aufs Internet

Und doch hat sie nicht nur Vorteile. Viele Menschen fühlen sich vom Zwang, ständig online und erreichbar zu sein, erdrückt. Soziale Netzwerke verschlingen neben Berufsleben, Freundeskreis und Familie so viel Zeit, dass sich sich immer mehr Nutzer freiwillig ausklinken. Kein Wunder also, dass Trends wie „Digital Detox“ immer gefragter werden. Der Begriff bedeutet übersetzt so viel wie „digitale Entgiftung“ und bezeichnet den freiwilligen Verzicht auf digitale Medien für einen bestimmten Zeitraum.