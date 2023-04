Siegeszug von ChatGPT Die Künstliche Intelligenz ist nicht zu stoppen

Der 30. November 2022 könnte in die Geschichte der Menschheit eingehen. An diesem Tag machte das bislang unbekannte Unternehmen OpenAI aus San Francisco eine Technik allgemein zugänglich, die inzwischen als eine der wichtigsten technologischen Neuerung aller Zeiten gilt. Es geht um das Sprachverarbeitungssystem ChatGPT. Der Chatbot, der die Chat-Funktion des Systems sicherstellt, ist eine künstliche Figur, die in der Lage ist, menschenähnliche Konversation mit Nutzern zu führen. GPT steht für Generative Pre-trained Transformer. Etwas frei übersetzt handelt es sich also um einen trainierten Umwandler von gespeicherten Texten. Das heißt: Aus bekannten Datensätzen sollen neue Inhalte entstehen. Das Ganze ist Teil der rasanten Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI).