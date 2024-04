Schützenfeste in Neuss Die erste Doppelmonarchie der Schützenmajestäten

In der Schützenstadt Neuss hat Britta Spies schon viel Ungewöhnliches erlebt und dokumentiert, doch so etwas noch nicht: zwei Ortsteile, zwei amtierende Schützenmajestäten – die miteinander verheiratet sind. Das gab es noch nie. Daher musste die Leiterin des Rheinischen Schützenmuseums einfach bei Jennifer und David Zahn an der Einsteinstraße anrufen, wo die Doppelmonarchie „auf Etage“ residiert, und um ein Bild bitten, das es so nur in Neuss geben kann.