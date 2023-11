Total digital KI braucht Kontrolle

Wir stehen an der Schwelle einer Ära, in der nicht demokratisch legitimierte Unternehmer das Potenzial haben, mit ihren Plattformen und Produkten Demokratien zu untergraben, die ganze Menschheit zu vernichten. Die Politik – technologisch traditionell ein Langschläfer – hinkt dieser rasanten Entwicklung hinterher. Während im Silicon Valley täglich neue Fakten geschaffen werden, diskutiert der deutsche Bundestag, ob es nicht Zeit wäre, die hausinterne Fax-Kommunikation abzuschaffen. Die KI – demnächst gepaart mit Quantencomputern – ermöglicht Prozesse, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegen. Wir müssen die Kontrolle über diese mächtigen Technologien zurück in die Hände der Gesellschaft legen. Doch wie? Wer hält die Zügel, wenn sich die Büchse der Pandora immer schneller, immer weiter öffnet?