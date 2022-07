Fast 40 Grad : Duisburg-Baerl war der heißeste Ort Deutschlands

Ein Außenthermometer in einem Kleingarten zeigt die Temperatur von knapp 40 Grad an. Foto: dpa/Jens Büttner

Berlin Am bisher heißesten Tag des Jahres ist die Tageshöchstemperatur in Deutschland am 19. Juli in Duisburg-Baerl gemessen worden. Auch am Mittwoch soll es warm bleiben, aber auch gewittern. Wohin sich der Schwerpunkt der Hitze dann verlagert.

Am bisher heißesten Tag des Jahres ist die Tageshöchstemperatur in Deutschland in Duisburg-Baerl gemessen worden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete dort am Dienstag einen Spitzenwert von 39,5 Grad. Es gab damit keinen neuen Temperaturrekord, doch es kam zu Kostenpflichtiger Inhalt zahlreichen Bränden. In vielen weiteren Orten vor allem in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wurden demnach Temperaturen von über 38 Grad erreicht.

Der DWD hatte Höchstwerte von 34 bis 38 Grad in weiten Landesteilen angekündigt und vereinzelt mit bis zu 40 Grad gerechnet. „Morgen verlagert sich der Schwerpunkt der Hitze weiter ostwärts, wo dann ähnlich hohe Temperaturwerte auftreten können“, erklärte der DWD am Dienstagabend auf Twitter.

(jmb/AFP)