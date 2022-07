Infos für Reisende : Waldbrände in Südeuropa – kann ich meinen Urlaub stornieren?

Düsseldorf Portugal, Spanien, Italien: Viele südeuropäische Urlaubsländer kämpfen zurzeit mit Extremtemperaturen über 40 Grad und Waldbränden. Was Reisende wissen müssen, wenn sie einen Urlaub in einem betroffenen Gebiet gebucht haben.

Die Waldbrände wüten vor allem in Urlaubsgebieten: Zuletzt in Frankreich, Spanien, Porugal und Griechenland. Auch in Italien wirkten sich Hitze, Dürre und Brände vor allem im Norden aus: Städte wie Mailand und Venedig drehten Brunnen ab, um Wasser zu sparen, im Adria-Badeort Bibione flohen Touristen vor Waldbränden. Was tun, wenn man den Sommerurlaub in einem betroffenen Land gebucht hat?