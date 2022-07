Angriff im Auto : Mitarbeiter am Set von „Law & Order“ in New York erschossen

Mitarbeiter am Set von „Law & Order“ in New York erschossen

Polizisten untersuchen einen Tatort in der North Henry Street im Brooklyner Viertel Greenpoint, wo ein Mann erschossen wurde, während er in seinem Auto saß. Foto: dpa/Luiz C. Ribeiro

New York An einem Drehort für die bekannte US-amerikanische TV-Serie „Law & Order“ ist ein Produktionsmitarbeiter erschossen worden. Der 31-Jährige sei von einem Unbekannten angegriffen worden, teilte die Polizei mit.

An einem Drehort für die bekannte US-amerikanische TV-Serie „Law & Order“ ist ein mit der Produktion verbundener Mitarbeiter erschossen worden. Der 31-Jährige sei am frühen Dienstagmorgen von einem Unbekannten angegriffen worden, als er in einem Auto saß und Parkplätze im Brooklyner Viertel Greenpoint frei hielt, teilte die Polizei mit.

Der Täter habe die Tür aufgerissen und das Feuer eröffnet - ein eher dünner und kleiner Mann in einem Kapuzenpulli sei danach vom Tatort weggelaufen. In der Serie „Law & Order“ klären Mordermittler Tötungsdelikte auf.

Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Unter anderem wegen laxer Waffengesetze gibt es in den USA viele Tote und Verletzte durch Schusswaffen. Auch in der US-Ostküstenmetropole New York war die Waffenkriminalität zuletzt angestiegen. Im Viertel Greenpoint in Brooklyn finden aufgrund dort ansässiger TV-Studios viele Drehs statt. Einige Anwohner sind darüber auch aufgrund der angespannten Parkplatz-Situation verärgert.