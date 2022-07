Rettungsdienst und Notfallaufnahmen in Neuss : Hitze sorgt bislang nicht für mehr Einsätze

Neuss Es ist der bislang heißeste Tag des Jahres. Auf die Krankenhäuser hat das bislang keine Auswirkungen, ein erhöhtes Patientenaufkommen gibt es dort aktuell nicht. Auch die Feuerwehr vermeldet aktuell nur einen hitzebedingten Einsatz.

Temperaturen bis an die 40 Grad – das ist für jeden eine Herausforderung. Und für diejenigen, die sich überwiegend draußen aufhalten, noch einmal eine ganz Besondere – die Obdachlosen. Keine speziellen Angebote habe die Stadt an diesem bis jetzt heißesten Tag des Jahres gemacht, wie Sprecher Tobias Spange mitteilt. Die Hin- und Herberge am Derendorfer Weg hatte auch am Dienstag wie üblich ab 17 Uhr geöffnet. „Die Sozialarbeiter der Stadt, die im Team der aufsuchenden Drogenberatung unterwegs sind, haben aber viel mehr Wasserflaschen dabei, die sie verteilen. Und sie geben Tipps, wie man sich vor der Hitze am besten schützen kann“, so Spange.