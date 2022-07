Unwetter in NRW : Schauer und Gewitter am Donnerstag – nicht mehr so heiß

Foto: dpa/Freiwillige Feuerwehr Hennef 13 Bilder Die Bilder zur Hitzewelle in NRW

Liveblog Düsseldorf Zum Wochenende bleibt es in NRW laut Deutschem Wetterdienst weiter ungemütlich. Am Donnerstag ist mit Schauern und örtlich auch Gewittern zu rechnen. Im Tagesverlauf soll das Unwetter nachlassen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Wetter-News im Überblick.

