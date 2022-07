Vereinigte Staaten : Mann rettet in Indiana fünf Kinder aus brennendem Wohnhaus

Nicholas Bostic hat in Lafayette, Indiana fünf Kinder aus einem brennenden Wohnhaus gerettet. Foto: AP/Armando Franca

Lafayette Nicholas Bostic fuhr eine Straße im US-amerikanischen Lafayette im Bundesstaat Indiana entlang, als er plötzlich ein brennendes Wohnhaus sah. Er parkte sein Auto in der Einfahrt und rettete fünf Kinder aus dem Haus. Den Kindern geht es gut, Bostic selbst liegt schwer verletzt im Krankenhaus.

Der 25-jährige Nicholas Bostic fuhr in der Nacht auf den 11. Juli 2022 die Union Street im US-amerikanischen Lafayette in Indiana entlang, als ihm plötzlich ein brennendes Wohnhaus auffiel. Er parkte hastig in der Auffahrt, rannte zum hinteren Teil des Hauses und verschaffte sich durch die Hintertür Zutritt. Er rief nach möglichen Bewohnern, erhielt jedoch keine Antwort. Um auszuschließen, dass sich noch jemand in dem Wohnhaus aufhielt, ging er die Treppe hoch und fand vier Kinder im Alter zwischen Eins und 18 vor, die allesamt schliefen. Er evakuierte sie sicher aus dem Haus. So schreibt es der Polizeibericht der Polizei in Lafayette, Indiana.

Heroic actions of a Lafayette Citizen saves the lives of several children! #hero #inspiring #courage #awesome @City_Lafayette pic.twitter.com/s5eLfNs21Q — LafayetteINPolice (@LafayetteINPD) July 14, 2022

Doch die Geschichte geht noch weiter. Sicher vor dem Haus angekommen, erfuhr Bostic, dass sich in dem Haus noch ein weiteres Kind befand. Er lief zurück in das Haus, rannte ins Obergeschoss, in dem er auch die anderen Kinder gefunden hatten. Plötzlich vernahm er ein Schreien von unten. Er lief zurück, rettete das Kind und weil ihm durch das Feuer im Erdgeschoss beinahe alle Wege versperrt waren, rannte er wieder nach oben und sprang aus einem Fenster im zweiten Stock. Dabei versuchte er auf der Seite zu landen, auf der er das Kind nicht hielt. Was danach passierte, teilt die Polizei in Lafayette in Form eines Twitter-Videos mit. Denn im gleichen Moment, in dem Polizei und Rettungskräfte eintreffen, kommt Bostic aus dem Haus gerannt. Die Video-Aufnahmen scheinen von einem der Nachbarn zu stammen.

Here's the video to go along with the story. pic.twitter.com/TvZ5wzCg1f — LafayetteINPolice (@LafayetteINPD) July 15, 2022

„Ist das Baby okay? Bitte sag mir, dass das Baby okay ist“, fragt Bostic in dem Video, ehe er auf dem Boden zusammenklappt. „Das ist es“, bestätigt ihm einer der Polizisten und lobt ihn für seine blitzschnelle Reaktion und sein mutiges Einschreiten.

Laut Polizeibericht sind alle Kinder nahezu unverwundet davongekommen, lediglich ihr Retter Nicholas Bostic hat schwere Verletzungen von dem Vorfall getragen. Bostic wurde wegen einer schweren Rauchvergiftung und tiefen Schnittwunden am rechten Arm sofort in ein Krankenhaus in Indianapolis geflogen.

Weil Nicholas Bostic sich die Behandlung nicht leisten kann, hat sein Cousin Richard eine Spendenkampagne mit einem Ziel von 100 000 US-Dollar ins Leben gerufen. Inzwischen wurde mehr als das Doppelte, rund 279 000 Dollar, gespendet. In einem Update vom 16. Juli 2022 schreibt der Cousin, dass es Nicholas Bostic bereits besser gehe und er sich sehr über die Unterstützung und die vielen Nachrichten freue. Am 2. August soll Bostic von der Polizei und Feuerwehr sowie dem Bürgermeister in Lafayette öffentlich geehrt werden. Die Einnahmen aus der Veranstaltung werden ebenfalls an den mutigen Retter gespendet.

(hf)