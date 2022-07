Gesundheitswesen in NRW

Die Streiks werden bereits am Mittwoch beendet. (Archiv) Foto: dpa/Uwe Anspach

Essen Der bisher längste Arbeitskampf im nordrhein-westfälischen Gesundheitswesen ist zu Ende. Die Streiks werden ab Mittwoch beendet.

Die Verdi-Tarifkommission akzeptierte am Dienstag ein in der Nacht zuvor mit den Arbeitgebern ausgehandeltes Eckpunktepapier, das schrittweise vom 1. Januar 2023 an umgesetzt werden soll, wie Gewerkschaft und Arbeitgeber mitteilten. Die Streiks werden ab Mittwoch beendet.