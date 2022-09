Melnyk bei „Hart aber fair“ : „Auch bei uns steigen die Preise für Gas“

Der scheidende ukrainischer Botschafter Andrij Melnyk in der Talkshow „Hart aber fair“ am 5. September 2022. Foto: WDR

Köln Der scheidende ukrainische Botschafter Andrij Melnyk ist für provokante Äußerungen bekannt. In der Talkshow „Hart aber fair“ bringt er einen Solidaritätsbeitrag für die Ukraine ins Spiel.

Andrij Melnyks Zeit als ukrainischer Botschafter in Berlin geht Mitte Oktober zu Ende. Im Juli hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ihn abberufen. „Hart aber fair“-Moderator Frank Plasberg beschreibt Melnyk als „Vorsitzenden des Clubs der deutlichen Aussprache“, und Melnyk erfüllt seine Rolle in der Talkshow am Montagabend ganz prima.