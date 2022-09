„Tatort“-Nachlese : Wie wäre es mal wieder mit einem richtig guten Krimi?

Ludwigshafen In ihrem 76. Fall kämpft Lena Odenthal mal wieder mit den Männern. Keine Frage: Femizid ist ein relevantes Thema. Aber die Krimikost war wie so häufig schwer genießbar.

Worum ging es? Eine Frau wird grausam ermordet, zuerst entführt, dann bei lebendigem Leibe verbrannt. Schnell vermutet Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) als Motiv Frauenhass und legt sich den Hauptverdächtigen entsprechend zurecht. Wie sie genau darauf kommt, dass dieser für den Mord an einer Frau verantwortlich ist, die er offenbar gar nicht kennt, bleibt zumindest anfangs ihr Geheimnis. Bundeswehrhauptmann Kessler (Götz Otto, der dringend mal den Guten spielen sollte, weil man sonst eigentlich immer schon von Anfang an weiß, wohin die Reise geht) passt aber auch gut ins Schema: Sein Chef bei der Bundeswehr ist eine Frau, damit scheint er nicht allzu gut klarzukommen, und vor Kurzem gab es eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen ihn – ebenfalls von einer Frau. Doch zunächst lässt er Odenthal ziemlich kalt abblitzen, die trotzdem nicht von ihrer Theorie ablässt – und wie sich am Ende herausstellt, natürlich zu recht. Kessler hatte sich mit dem Ex-Mann der Toten übers Internet zu dem Mord verabredet und gleich auch noch den an seiner Chefin geplant. Doch das geht schief, weil sie sich selbst aus der Todesfalle befreit.