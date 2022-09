Debatte um öffentlich-rechtliche Sender : Volle Breitseite aus Bayern

Meinung Markus Söder hat ein Talent, sich populistisch zu Themen zu äußern. Nun hat sich der bayerische Ministerpräsident den öffentlichen Rundfunk vorgenommen. Seine Kritik an ARD und ZDF hat aber einige Berechtigung.

Viele stören sich grundsätzlich an der Zwangsabgabe, denn sie muss auch dann gezahlt werden, wenn man das Programm nicht nutzt. Insbesondere Jüngere trifft das, die lieber bei privaten Streaminganbietern in der ersten Reihe sitzen. Auf der anderen Seite sollte das System an sich nicht infrage gestellt werden, denn es finanziert wichtige Aufklärung, die ein freier Markt vielleicht nicht bereitstellen würde. Aber muss es so groß sein? Söders Impuls hat seine Berechtigung, nun wäre es an ihm, im Kreis der Ministerpräsidenten auf eine Lösung zu dringen. Denn die öffentlich-rechtlichen Sender sind politisch vermachtet, der Bayerische Rundfunk bildet da keine Ausnahme. Söder hat alle Möglichkeiten, eine vernünftige Reform zu skizzieren und dafür eine Mehrheit zu suchen.