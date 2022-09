„Winnetou“-Debatte in Deutschland : Michael Herbig sieht eine strenge Comedy-Polizei patroullieren

Bremen Heute würde „Bully“ seinen Kassenschlager „Der Schuh des Manitu“ von 2001 so nicht mehr produzieren. Herbig findet einige der Entwicklungen in der aktuellen Debatte auch „total richtig“ - nur sei es manchmal „so laut“, dass keiner dem anderen mehr zuhöre. Aber letztendlich ist auch er ein wenig ratlos.

Michael „Bully“ Herbig würde seine Karl-May-Filme-Parodie „Der Schuh des Manitu“ nicht mehr auf die Art machen wie damals. „Den Film hab ich vor 22 Jahren gemacht und es war eine Parodie auf Filme, die vor 60 Jahren im Kino waren“, erläuterte der 54 Jahre alte Comedian und Schauspieler in der am Freitagabend ausgestrahlten Radio-Bremen-Talkshow „3 nach 9“. Das habe damals mit Spielfreude und der Verwirklichung von Träumen zu tun gehabt. Heute würde er das nicht mehr so machen, sagte Herbig.

„Ich hab da ein totales Verständnis für, ich bin total offen.“ Er finde nur, dass die Diskussion manchmal ein bisschen polemisch geführt werde. „Ich hab den Eindruck, dass alle im Moment so laut sind, dass keiner dem anderen mehr zuhört. Das Einzige, was die beiden Lager so verbindet, ist, man könnte sagen, sie sind alle mit der Gesamtsituation unzufrieden.“ Er habe darauf für sich noch keine Antwort, sagte Herbig etwas ratlos. Er versuche, sich noch eine schlaue Meinung zu bilden. Gefragt worden war er nach der derzeit tobenden Debatte über kulturelle Aneignung und Rassismus .

Er führte aus: „Wenn es dann irgendwann mal einen Katalog gibt, in dem steht, über die Person, über den Menschen, darfst du Witze machen, über diesen Kulturkreis nicht, über diese Menschen auch nicht, dann kommst du in so ein Fahrwasser - also ich hab dann keinen Spaß mehr dran - dann müssen das Leute machen, die sich da so durchmanövrieren, aber das nimmt mir so ein bisschen die Freude und dann sehe ich, wenn man in so eine Richtung weitergaloppiert, sehr dunkle Zeiten auf uns zukommen, weil dann wird es irgendwann Leute geben, die einfach sagen „Ich mach keine Komödien mehr - das ist mir zu heiß“.“