Free-TV und Stream : Wo Sie „Das Sommerhaus der Stars“ 2022 anschauen können

Bocholt Bald ist es wieder soweit: Acht mehr oder weniger bekannte Promi-Paare ziehen in „Das Sommerhaus der Stars“. Doch wo läuft die Show eigentlich und wann sind die Sendetermine?

Anfang September wird wieder gezofft, gezickt und gestritten, denn die RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare“ geht in die nächste Runde. Mit dabei sind diesmal unter anderem Ex-Fußball-Profi Mario Basler mit seiner Partnerin Doris Büld, Reality-TV-Star Kader Loth und Ismet Atli oder auch Youtuber Marcel Dähne alias KsFreak mit Lisa Weinberger. Wer die weiteren Teilnehmer sind, lesen Sie hier. Das Sommerhaus wird wie schon in den Vorjahren in Bocholt, NRW stattfinden. Die ersten Staffeln wurden noch in Portugal gedreht, ehe die Corona-Pandemie dafür sorgte, dass der Dreh in Deutschland stattfinden musste.