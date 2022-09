„Tatort“ aus Ludwigshafen : Motiv Frauenhass?

Ludwigshafen Eine Frau wird grausam ermordet, Kommissarin Odenthal legt sich früh auf einen Täter fest – und lädt diesem zum Verhör. Was ein Kammerspiel hätte werden können, entwickelt sich leider wenig plausibel, meint unsere Autorin.

Lena Odenthal, gespielt von Ulrike Folkerts, ist die dienstälteste Kommissarin im „Tatort“-Kosmos, seit mehr als 30 Jahren schon ermittelt sie im Südwesten. Damals war Folkerts die erste Frau in der Männerdomäne „Tatort“ und bahnbrechend für das deutsche Fernsehen; bei der Polizei Ludwigshafen hat ihre Figur inzwischen zwar die Fallanalytikerin Johanna Stern (Lisa Bitter) an ihrer Seite, dennoch ist auch hier der Konflikt, als Frau in einer von Männern dominierten Welt zu bestehen, stets präsent. Immer wieder hat Odenthal mit Männern zu tun, die Frauen hassen, demütigen, töten. So auch in ihrem 76. Fall, mit dem an diesem Sonntag die „Tatort“-Krimireihe aus der Sommerpause zurückkehrt.