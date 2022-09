Paar aus Rheinland-Pfalz gewinnt : Nostalgie-Sendung „100.000 Mark Show“ ist zurück

Moderatorin Ulla Kock am Brink in der „Die 100.000 Mark Show“. Foto: dpa/Stefan Gregorowius

Köln Nach „Wetten, dass...?“ und „Der Preis ist heiß“ schafft eine weitere Retro-Sendung die Rückkehr in die Primetime: RTL hat die „100.000 Mark Show“ wiederbelebt. Das siegreiche Paar erhält den Gewinn trotzdem in Euro.

„Der von Ihnen eingegebene Code ist... richtig“: Nach rund drei Stunden trug die RTL-Computerstimme am Sonntagabend die erlösenden Worte vor und gab einen Koffer voller D-Mark frei. Zum ersten Mal seit 1998 hatte Moderatorin Ulla Kock am Brink (61) wieder zur „100.000 Mark Show“ gebeten.

Vier Paare traten zur Primetime gegeneinander an - im goldenen Funkenregen standen am Ende Andrea (45) und Markus (51) aus Rheinland-Pfalz. Das Paar nahm inklusive der Gewinne aus vorigen Spielrunden 114 050 Mark mit nach Hause, ausgezahlt wird der Gewinn laut RTL aber zum Wechselkurs in Euro. „Ihr habt es so verdient“, lobte Kock am Brink.