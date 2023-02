Dschungelcamp-Zweiter 2023 So viel verdient Reality TV Star Gigi Birofio mit TV-Shows

Eigentlich begann Gigi Birofio, der Dschungelcamp-Vize aus 2023, seine berufliche Laufbahn als Industrieelektriker. Doch schon lange vor seiner Teilnahme bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ hing er den Job an den Nagel und machte Karriere in der Reality-TV-Landschaft Deutschlands. So startete der 23-Jährige zunächst 2020 bei „Ex on the Beach“ durch, nahm danach mit seiner On-Off-Freundin Michelle Daniaux 2022 bei „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ und im selben Jahr bei „Temptation Island VIP“ teil, ehe es ihn ins Dschungelcamp verschlug. 2023 war Gigi Birofio beim „RTL-Turmspringen zu sehen.“