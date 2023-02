So wird der „Polizeiruf“ aus Rostock Lieber unter Mordverdacht als geoutet

In der Hauptrolle als Daniel ist mit Jonathan Perleth ein Transmann zu sehen. Als er für den Film gecastet wurde, nahm er gerade ein halbes Jahr Testosteron und habe „noch relativ weiblich“ ausgesehen, wie er in einem NDR-Interview sagt. Den fertigen Film habe er ungefähr ein Jahr nach den Dreharbeiten zum ersten Mal gesehen, eine Zeit, in der er sich körperlich sehr verändert habe. „Es ist schon krass, mich noch mal so zu sehen. Auf diese Weise merkt man viel mehr, wie viel sich in der Zwischenzeit verändert hat. Aber ich finde es auch schön, dass das so festgehalten ist.“ In der Rolle wechselt er zwischen den Identitäten als Daniel und Daniela hin und her. Der Ort der Metamorphose ist sein Bus, in dem er sich wie in eine dunkle Höhle rettet, wenn der Druck von außen zu groß ist. Diese Szenen, in denen sich Daniel wieder in Daniela verwandeln muss, um die Fassade aufrecht zu erhalten, gehen unter die Haut, weil sie mit so viel innerem Schmerz verbunden sind.