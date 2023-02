TV-Nachlese zu „Hart aber fair“ „Es ist doch gar nicht so, dass Diplomatie und Waffenlieferungen sich widersprechen“

Beim Blick nach Russland soll die Journalistin Gesine Dornblüth über gesellschaftliche Veränderungen sprechen. „Weite Teile der Gesellschaft sind zwar keine fanatischen Kriegsbefürworter, sie sind aber apathisch und mischen sich nicht ein.“ Kurzum: Dornblüth glaubt, der Krieg habe dort gar nicht so viel verändert – „weil die Grundproblematik viel tiefer liegt, noch aus Sowjetzeiten“. Damit meint sie unter anderem die fehlende Aufarbeitung von Gewalt in der Stalin- und Sowjet-Zeit, die sie bereits in einem Buch analysiert hat. Auch heute noch gelte in Russland in vielen Bereichen: „Wer Gewalt anwendet, profitiert.“ Das gehe bis hin zur Entkriminalisierung von häuslicher Gewalt, sagt Dornblüth.