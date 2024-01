„Dschungelcamp“-Kandidatin 2024 Das ist Cora Schumacher

Nach der Trennung von Ralf im Jahr 2011 trat Schumacher in zahlreichen TV-Shows auf. So tanzte sie 2015 bei „Let’s Dance“ und nahm 2018 an der sechsten Staffel von „Promi Big Brother“ teil. 2020 suchte sie in der Dating-Show „Coras House of Love“ nach dem Mann fürs Leben, von dem sie sich kurze Zeit später wieder trennte. Neben ihrer TV-Karriere ist Schumacher als Rennfahrerin aktiv und war 2015 im „Playboy“ zu sehen.