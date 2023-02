Neue ARD-Serie Das macht „Tage, die es nicht gab“ so besonders

Dass es sich bei den vier Hauptcharakteren um Frauen mittleren Alters handelt, ist eigentlich eine kleine Sensation. „Es gibt inzwischen deutlich mehr Interesse an diesen Charakteren und Perspektiven“, sagt Schauspielerin Hackl im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. „Zeit wird's. Es ist einfach unrealistisch, wenn jedem 50-jährigen Fernsehkommissar eine 25-Jährige Kommissarin an die Seite gestellt wird.“ Lange sei es für Schauspielerinnen mit den Jahren immer schwieriger geworden, Rollen zu finden. Frauen seien als Hauptfiguren in Film und Fernsehen vor allem als Teil eines jungen Liebespaares besetzt wurden. Seit Serien boomen, ändere sich das langsam. „Möglich, dass auch #Metoo daran etwas geändert hat“, sagte Hackl, die in der Serie mit Christiane eine Frau spielt, die versucht, nach dem Tod ihres Kindes neuen Lebensmut zu fassen. „Aber es ist auch ein bisschen egal, warum es so ist. Es ist wichtig, dass es so ist.“