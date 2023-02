Fast & Furious 10 Paul Walker kehrt in „Fast X“ auf die Bildfläche zurück

Mit „Fast X“ soll Mitte Mai der zehnte „Fast & Furious“-Film in die Kinos kommen - der erste Trailer stimmt nun mit vielen Stars und rasanter Action auf das Leinwand-Ereignis ein. Universal Pictures stellte das knapp vierminütige Video am Freitag (Ortszeit) ins Netz. Hauptdarsteller Vin Diesel (55), der schon in dem Originalfilm im Jahr 2001 mitspielte, rast als Dominic „Dom“ Toretto in schnellen Autos um die Wette. Diesmal stellt sich ihm mit dem Bösewicht Dante, gespielt von „Aquaman“-Star Jason Momoa, ein gefährlicher Widersacher in den Weg.