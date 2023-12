Jubiläum in 2023 Hamminkelner Rockschule blickt auf besonderes Jahr zurück

Was bringt 2024 der Rockschule? Die Weichen seien bereits gestellt, das Angebotspaket gut gefüllt und bereit, zu Beginn des neuen Jahres veröffentlicht zu werden, heißt es. Launeet kündigt an: „Hier stechen besonders die Rockschultouren nach London/Brighton, Helgoland, Nürnberg (Bardentreffen) und Island hervor.“ Doch erst wird das Jahr 2023 zu Ende gebracht. Denn am Freitag, 15. Dezember, findet ab 18 Uhr das Jahresabschlusskonzert der Rockschule im KuBa - Kulturbahnhof Niederrhein, Güterstraße6, in 46499 Hamminkeln statt. Hier werden rund 40 Nachwuchstalente live on Stage zeigen, was sie bei während der Projekte gelernt haben - sowohl im Straßenmusikstyle, als auch in Bandformation. Launert weiter: „Über unsere Initiative ,Wir gründen Bands‘ konnten sich 2023 die folgenden Bands formieren, die ebenfalls beim X-MAS-JAM live auftreten werden: ;Etwas Schweres Metall’, ,The Testosterons’ und ,Sarah Hübers & Band’.“