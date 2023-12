Menschen des Jahres Rosige Zeiten für „Barbie“

Plötzlich war unsere Welt rosa. Einfach alles rosa. Außerdem hochhackig, blond und wespentaillig. Wir schreiben also den 20. Juli 2023, als in den deutschen Kinos das Allerunglaublichste geschieht: Barbie landet auf dem Boden der Tatsachen, tritt ein in die reale Welt, emanzipiert sich dort so gut es geht und stellt jene Spielzeugwelt auf den Kopf, in der seit 1959 vorgeführt wurde, wie eine Frau auszusehen habe. Barbies Darstellung von Weiblichkeit wie auch ihres unverhohlen materialistischen Lebensstils entführte Mädchen in eine Traumwelt und propagierte ein Schönheitsideal, das vor allem Körperbildstörungen hinterließ.