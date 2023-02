RTL-Tanzshow Profitänzerin Renata Lusin fällt bei „Let’s Dance“ aus

Für Renata Lusin wird in der aktuellen Staffel von „Let’s Dance“ die 31-jährige Malika Dzumaev einspringen. Es ist bereits ihre dritte Teilnahme an der Tanzshow. 2021 schied sie mit Schlagersänger Mickie Krause (52) in der sechsten Folge aus, ein Jahr später trat sie mit Schauspieler Timur Ülker (33) an und landete auf Platz acht. Beim „Weihnachts-Special“ 2022 konnte sie mit Rúrik Gíslason gewinnen.