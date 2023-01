ARD-Sonntagstalk „Anne Will“ wird zum Jahresende eingestellt

Der ARD-Sonntagstalk „Anne Will“ wird zum Jahresende nach rund 16 Jahren eingestellt. Die 56-Jährige verzichte auf eine Vertragsverlängerung, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Freitag in Hamburg mit. Über eine Nachfolge für das sonntägliche Format seien der NDR und die ARD in Gesprächen. Details dazu wurden nicht genannt.