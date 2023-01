Fortsetzung bis zur EM 2024 Schweinsteiger bleibt Fußballexperte der ARD

Die ARD setzt die Zusammenarbeit mit Bastian Schweinsteiger als TV-Experte bis 2024 fort. Der 38-jährige Ex-Nationalspieler wird auch die Europameisterschaft in Deutschland für den Sender begleiten, wie das Erste am Dienstag mitteilte. „Bastian hat in den letzten drei Jahren gezeigt, dass er nicht nur ein unterhaltsamer Gesprächspartner ist, sondern auch hervorragend analysieren kann“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.