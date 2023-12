Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow - Vom Pilotensessel ins Hauptprogramm

Sonja Zietlow (geboren am 13. Mai 1968 in Bonn) ist ein echtes Dschungelcamp-Urgestein. Seit RTL die Ekelshow aus Australien 2004 auf Sendung schickte, ist Zietlow als Moderatorin an Bord – zunächst zusammen mit Dirk Bach, dann bis 2013 mit Daniel Hartwich. Seit 2023 moderiert sie an der Seite von Viva-Star Jan Köppen. Und macht dabei immer eine gute Figur.