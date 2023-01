Ende des goldenen Serien-Zeitalters? Die fetten Jahre scheinen vorbei

FX-Chef John Landgraf sagte am Donnerstag laut Berichten von Branchenblättern wie „Variety“ und „Hollywood Reporter“ jedoch auch, die Produktion fiktiver Serien habe sich in der zweiten Jahreshälfte 2022 enorm verlangsamt. Dies könne ein Zeichen dafür sein, dass der Höhepunkt des Serien-Hypes erreicht sei, der Gipfel überschritten. Kurz: Von nun an geht's bergab. „Das goldene Zeitalter des Streamings verblasst plötzlich“, meinte die „New York Times“ schon im Dezember.