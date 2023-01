TV-Nachlese zu „Lanz“ „Wir brauchen nicht nur Master, wir brauchen auch Meister“

Nach einem Verweis darauf, dass es in der Silvesternacht an mehreren anderen Orten in Deutschland zu Gewalt gekommen sei – etwa in Hagen, Unterfranken, Sachsen – und dabei oft gar keine „Männer mit Migrationshintergrund“ beteiligt gewesen seien, nimmt Masala sich das Framing vor, das die Debatte um die Ereignisse in Neukölln bestimmt. 48 Festnahmen zu rund 150.000 Bewohnern mit Migrationshintergrund – das seien Null Komma Null Nochwas Prozent. Dennoch gebe es eine Debatte, und diese werde mit einem Vokabular geführt, das in einer gesellschaftspolitischen Diskussion über in der Tat existierende Probleme nichts zu suchen habe. Als Beispiel nennt Masala Begriffe wie „kulturelle Überfremdung“ und „westasiatischer Phänotyp“.