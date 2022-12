Lauterbach-Nachfolge Dieser Politiker saß 2022 am häufigsten in Talkshows

Meedia zufolge war der Ukraine-Krieg im Jahr 2022 in den Talkshows am präsentesten, dicht gefolgt von der Gas-, Öl- und Energie-Krise. Erst an dritter Stelle steht das Thema Corona, danach folgen die Inflation, die ukrainischen Flüchtlinge, Einzelgespräche mit Bundeskanzler Olaf Scholz, die Wahl in NRW, Klimakrise und Klimaproteste sowie die Halbzeitwahlen in den USA.