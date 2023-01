Fortsetzung offiziell bestätigt Netflix-Hit „Wednesday“ bekommt eine zweite Staffel

Morticia, Gomez, Onkel Fester und Eiskaltes Händchen - wer in den 90er-Jahren aufgewachsen ist, erinnert sich noch gut an die berühmte „Addams Family“. Die exzentrische Familie wurde als satirisches Gegenstück der amerikanischen Bilderbuchfamilie entworfen und erlangte schnell Kultstatus. Tochter Wednesday, die in der Filmreihe von Christina Ricci gespielt wurde, gehört zu den beliebtesten Familienmitgliedern.