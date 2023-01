Moderator rechnet mit Golden Globes ab „Ich bin doch nur hier, weil ich schwarz bin“

„Ich werde euch sagen, warum ich hier bin. Ich bin hier, weil ich schwarz bin“, sagte der Comedian in der Nacht zum Mittwoch. „Ich werde nicht sagen, dass sie eine rassistische Organisation waren“, sagte er. „Aber sie hatten kein einziges schwarzes Mitglied bis George Floyd starb. Also macht mit dieser Information, was ihr wollt.“ Carmichael sagte, er habe es abgelehnt, sich vor der Verleihungszeremonie mit HFPA-Präsidentin Helen Hoehne zu treffen. Er habe den Job wegen des Geldes angenommen und um die Film- und Fernsehindustrie zu ehren.