Aus heiterem Himmel Sat.1 und Doc Caro haben Zusammenarbeit beendet

Es ist nun ein Jahr her, dass der Sender Sat.1 verkündete, ab sofort mit der bekannten Duisburger Notfallmedizinerin Dr. Carola Holzner eine eigene Sendung zu produzieren. Die sogenannte „Doc Caro“, die in der Helios St. Johannes Klinik in Duisburg arbeitet, hatte mit „Doc Caro – Einsatz mit Herz“ ihr eigenes Format bekommen. Und das lief sogar gut, die Sendung erreichte im Schnitt einen Marktanteil von 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Obwohl der Sender letztes Jahr noch von der Ärztin geschwärmt hatte, wurde die Zusammenarbeit nun aus dem Nichts beendet.