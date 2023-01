„Das perfekte Dinner“ aus Düsseldorf Ehemalige Klever Bar-Chefin Eva de Schrevel kocht jetzt im Fernsehen

Bei der Sendung „Das Perfekte Dinner“ auf dem Privatsender Vox kämpfen Hobby-Köche gegeneinander um den Wochensieg. Gang um Gang werden Konkurrenten in der heimischen Küche bekocht – die Teilnehmer stimmen am Ende selbst darüber ab, wer den Sieg geholt hat. Am Montag war dabei eine junge Frau zu sehen, die auch in Kleve bestens bekannt ist: Eva de Schrevel (35), ehemals Betreiberin von „Bar und Brot“ an der Schloßstraße, wohnt mittlerweile in Düsseldorf – und brachte dort ihre Gäste kulinarisch in Versuchung.