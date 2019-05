Neu auf ProSieben : Joko und Klaas kämpfen in neuer Show gegen ihren Sender

Berlin Joko und Klaas kämpfen Seite an Seite. Das ist ja mal was Neues. ProSieben hat daraus gleich ein Showformat gemacht. Und stellt sich als Gegner zur Verfügung – auch ziemlich ungewöhnlich.

Kämpfen sind Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gewohnt. Irgendwie gehört das zu ihrem Job. Klassischerweise treten sie gegeneinander an beziehungsweise ihre Teams – wie beim „Duell um die Welt“. Und der Reiz dabei ist oft, dass sie sich dann nichts schenken und bis an die Schmerzgrenze gehen – wehtun darf es dabei gerne dem jeweils anderen. Bei einer neuen Showreihe muss sich das Publikum deshalb umstellen: Diesmal sollen die beiden Seite an Seite kämpfen – und das gegen ihren Sender. Die Arbeitgeberseite nimmt den Kampf offenbar ernst: „Möge der Bessere gewinnen“, teilte ProSieben mit, „also wir!“

Für Joko (40) und Klaas (35) geht es um einiges. Wenn sie sich durchsetzen, überlässt ihnen ProSieben am Tag nach der Show einen Live-Sendeplatz: Eine Viertelstunde lang dürfen sie dann machen, was sie wollen – eine Steilvorlage für die beiden kreativen Anarchisten des Privatfernsehens. „Drei Stunden Show, um am Ende 15 Minuten Spaß zu haben – so lässt sich unsere gesamte Karriere beschreiben“, kommentierte Joko Winterscheidt das Konzept.