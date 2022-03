Boxer Dominic Vial : K.o.-Sieg nach 40 Sekunden

Boxen Der Schwergewichtsboxer Dominic Vial hatte beim „Big-Game“-Event mit seinem Gegner keine Mühe. Eine neue Kampftaktik zahlte sich für den Lobbericher aus.

Für Dominic Vial war es der wohl kürzeste Kampf in seiner bisherigen Laufbahn im Schwergewichtsboxen. Der Deutsche Meister und Europameister im Schwergewicht trat am Wochenende im Kongresszentrum Bochum beim „Big Game“-Event an und traf bei der zweitägigen Veranstaltung auf den Georgier Zaal Kvezereli, der in seiner Heimat die Nummer zwei ist. Der Kampf dauerte allerdings in der ersten Runde nur 40 Sekunden – dann stand Vial bereits als Sieger fest. Und das mit einem K.o.-Schlag. „Mein Trainer Frank Fehler und ich hatten extra eine neue Kampfstrategie einstudiert, die sich an der Kampfweise von Kvezereli orientiert. Normalerweise geht es in der ersten Runde ans Abtasten. Doch in diesem Kampf war das nicht der Fall. Die eintrainierte Kombination hat voll durchgeschlagen“, sagt Vial, der schon im jugendlichen Alter mit dem Boxsport begonnen hat.