Nettetaler für Weltcup nominiert : Löwe und das Highlight Las Vegas

Tom Löwe bei der Deutschen Billard-Meisterschaft in Bad Wildungen. Foto: TOUCH www.billard1.net/Helga Ackermann

Billard-Dreiband Der Billardspieler aus Nettetal ist für den Dreiband-Weltcup in Las Vegas nominiert worden. Für Tom Löwe ein großes Abenteuer – aber auch sportlich will er überzeugen.

Einen Weltcup zu spielen ist für Dreiband-Billard-Spieler Tom Löwe im Grunde nichts Neues. Schon fünf Mal durfte sich Löwe auf der großen Bühne des Sports beweisen. Dafür reiste der Nettetaler unter anderem nach Ägypten und in die Türkei. Jetzt wartet auf Löwe aber ein neues Highlight: Das Billard-Talent reist zum Weltcup in die amerikanische Casino-Hauptstadt Las Vegas.

Dank überzeugender Leistungen zuletzt wurde der 24-Jährige als einer von drei Deutschen von der Deutschen Billard-Union, dem Fachverband, für das mit insgesamt über 100.000 Euro dotierten Weltturnier in Las Vegas nominiert. Im vergangenen Jahr überzeugte Löwe bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel und holte am Ende Bronze. „Das war eine super Werbung, die dann auch dazu geführt hat, dass ich bei diesen Weltcups dabei bin“, sagt Löwe. Das internationale Turnier ging am Sonntag mit der ersten Qualifikationsrunde los, Löwe stieg – dank bereits gesammelter Weltcup-Punkte – am Dienstag in der dritten Qualifikationsrunde in den Wettbewerb ein.

Zur Vorbereitung stand am vergangenen Wochenende noch ein Kaderlehrgang mit dem Bundestrainer an. Am vergangenen Sonntag ging es für Löwe dann von Frankfurt mit der Zwischenstation San Francisco nach Las Vegas. „Ich war noch nie in den USA, es ist also eine Wahnsinnsreise für mich. Ich freue mich riesig“, sagt er.

Dass es den Nettetaler mal auf die großen Turniere verschlagen würde, war bei seinen Erfolgen in der Jugend schon abzusehen. In quasi jeder Jugendklasse sicherte sich Löwe die deutsche Meisterschaft und gehörte schon lange zum deutschen Nachwuchskader. „Da war schon abzusehen: Wenn ich weiter trainiere, kann da was draus entstehen“, erklärt Löwe. Entsprechend ambitioniert formuliert er seine Ziele: „Ich habe das Ziel, in die Weltspitze zu kommen. Ob das klappt mit dem Talent und dem Training, das wird sich in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren zeigen.“ Löwe gehört mit seinen 24 Jahren in der Regel zur jüngsten Fraktion auf großen Turnieren. Der aktuell erfolgreichste Deutsche Martin Horn ist 51 Jahre alt, die aktuelle Nummer eins der Welt – der Niederländer Dick Jaspers – ist 56. Genügend Zeit also für den jungen Löwe, die nächsten Schritte zu gehen.