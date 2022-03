Heftige Klatsche für Comedian : Rapper ohrfeigt Oliver Pocher in aller Öffentlichkeit

Dortmund Am Rande eines Boxkampfes in Dortmund hat es eine handgreifliche Attacke auf den Comedian Oliver Pocher gegeben. Der Täter soll ein Rapper gewesen sein, die Tat wurde gefilmt und die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Körperverletzung.

Am Samstagabend um 23.48 Uhr sei die Polizei von dem Vorfall verständigt worden, „wir haben noch in der Nacht ein Ermittlungsverfahren eingeleitet“, sagte der Dortmunder Polizeisprecher Peter Bandermann am Sonntag. Die verschiedenen Videos zu dem Vorfall würden als Beweis gesichert.

Auf den Videos ist zu sehen, wie der Angreifer auf Pocher zugeht, der beim Boxkampf von Felix Sturm am Samstagabend in der ersten Reihe saß. Ohne Warnung schlug der Mann Pocher ins Gesicht und forderte ihn auf „Komm mal mit“. Pocher verließ seinen Platz, und Ordner versuchten, den Angreifer zu beruhigen.

Wer sich auch für den Boxkampf interessiert - hier das Ergebnis: Blutüberströmt und mit reichlich zerbeultem Gesicht stand Felix Sturm in seiner Ecke. Die bittere Niederlage im WM-Ausscheidungskampf gegen den Ungarn Istvan Szili hatte den mit so großen Hoffnungen in den Ring gestiegenen früheren Box-Champion brutal in die Realität zurückgeholt: Statt zum sechsten Mal Weltmeister zu werden, steht der 43-Jährige nun dicht vor dem Karriereende.