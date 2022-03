Fußball-Landesliga : In Hilden bestätigt der ASV Süchteln den guten Trend

Fußball-Landesliga Nach einer Corona-Zwangspause meldet sich der ASV Süchteln erfolgreich mit einem 3:2-Sieg gegen die Reserve des VfB 03 Hilden zurück. Am Dienstag steht für den ASV bereits das nächste Spiel an.

Der ASV kam gut in die Partie beim Tabellenvierten. Recht früh fiel dann auch bereits das 1:0. Nach Foulspiel im Sechzehner an Hiromasa Kawamura trat Tobias Busch (6.) zum fälligen Strafstoß an und verwandelte sicher. In der Folge hatten die Süchtelner durchaus weitere gute Möglichkeiten, verpassten es allerdings vor der Pause den zweiten Treffer in der Partie nachzulegen. Stattdessen kassierten sie kurz vor der Halbzeitpause aus dem Nichts das 1:1 durch Oliver Krizanovic (43.).