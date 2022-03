Union Nettetal in der Oberliga : Beim Spitzenreiter teuer verkauft

In Velbert hat sich die Mannschaft des SC Union Nettetal teuer verkauft. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Oberliga Gegen Oberliga-Tabellenführer SSVg Velbert kann Union Nettetal mithalten und dem Favoriten das Leben schwer machen. Die Pleite bringt der Schwan-Elf zwar keine Punkte, aber durchaus Selbstvertrauen für das letzte Spiel der Einfachrunde am Mittwoch.

Es gab am Ende zwar keine Punkte, aber mit der Leistung beim Spitzenreiter SSVg Velbert konnte der SC Union Nettetal am Sonntag zufrieden sein. Beim Duell, welches durchaus auf Augenhöhe stattfand, setze es für die Seenstädter eine 1:2-Niederlage.

Die Partie hatte durchaus einiges zu bieten, vor allem die Anfangsphase. Bereits nach sechs Minuten stand es 1:1 zwischen beiden Teams. Nach dem frühen 1:0 durch Robin Hilger (4.) kam die Antwort der Nettetaler postwendend. Eine schönen Kombination über die linke Seite zwischen Justin Coenen und Torschütze Jan Pöhler (6.) ließ den SCU bereits früh zurückschlagen. Beinahe hätten die Nettetaler den Spielstand nach einer Viertelstunde komplett auf den Kopf gestellt, nachdem Drilon Istrefi (15.) nach einer schönen Einzelleistung lediglich den Torpfosten traf. Doch im Laufe des ersten Durchgangs gab es auch zwei Großchancen der Velberter, die den Ball trotz ihrer individuellen Klasse nicht im Tor unterbringen konnten. Mit einem 1:1-Unentschieden verabschiedeten sich beide Mannschaften in die Halbzeitpause.

Die Velberter sollten am Sonntag keinesfalls etwas geschenkt bekommen. Die Nettetaler machten dem Spitzenreiter das Leben so schwer wie eben nur möglich und hatten selber dabei durchaus auch die eine oder andere gute Aktion im weiteren Verlauf. So war es Istrefi (60.), der den Ball nach einer eins gegen eins Situation nur wenige Millimeter neben das Tor setzte. Bei einem erfolgreichen Abschluss hätten die Gäste durchaus alle Trümpfe in der Hand gehabt. Doch anstatt des zweites Tores, gab es in der Schlussphase des Spiels den zweiten Gegentreffer.

Eine Flanke von der rechten Seite durch Max Machtemes auf den ehemaligen Zweitliga-Spieler Jonas Erwig-Drüppel (71.), der den Ball mit dem Kopf im Tor unterbringen konnte, ließ Ligaprimus Velbert ein zweites Mal in dem Spiel jubeln. Bei diesem Spielstand blieb es schlussendlich auch, dennoch waren die Nettetaler einem Punktgewinn beim Aufstiegsanwärter in Velbert sehr nahe.

Trainer Andreas Schwan, der am Sonntag seinen 37. Geburtstag feierte, war mit der Leistung seiner Mannschaft nach Spielende trotz der Niederlage zufrieden. „Meine Mannschaft hat mich stolz gemacht, weil sie einen sehr guten Auftritt hingelegt hat, sich am Ende mit einem Punkt aber dennoch nicht belohnen konnte. Es war über die gesamte Spielzeit eine insgesamt gute Mannschaftsleistung, bei der wir es immer wieder geschafft haben, den Gegner weg vom Tor zu halten und nach gewonnen Zweikämpfen viel Tempo beim Umschaltspiel zu haben und so immer wieder Nadelstiche setzen konnten.“

Bereits am kommenden Mittwoch steht das nächste Spiel für die Nettetaler an. Im letzten Spiel der „Einfachrunde“ empfängt der SCU im Nachholspiel den 1. FC Bocholt, die am Sonntag im Heimspiel den SC Düsseldorf-West mit 3:0 besiegten.