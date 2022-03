Fußball : VfB Korschenbroich hat den Dreh nun raus

Korschenbroich Zwei Siege gab es für die in der Fußball-Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen tätigen Vertreter aus dem Rhein-Kreis Neuss am Wochenende.

(afu) Ganz offensichtlich aufwärts geht es für den VfB Korschenbroich in der Fußball-Kreisliga A. Auf heimischer Anlage bezwang der VfB den SC Viktoria Rheydt überraschend deutlich mit 4:0 (Halbzeit 2:0) und feierte damit den zweiten Sieg in Folge. Damit steht das Kellerkind nun bei insgesamt fünf Saisonsiegen. „Man merkt sofort, dass die beiden letzten Siege für die allgemeine Stimmung unglaublich viel Wert waren. Wir haben jetzt wieder Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen, dass gibt uns hoffentlich Antrieb für die kommenden Spiele”, hofft VfB-Coach André Dammer, der die Mannschaft am Saisonende abgeben wird. Dejan Stojanovski (16.), Erduan Redjepov (24., 81.) und Lucas Jansen (60.) markierten die Treffer des VfB Korschenbroich. „Der Sieg ist auch in der Höhe verdient. Sowohl der Gegner als auch wir hatten viele Ausfälle zu verkraften, entsprechend war die Partie von viel Kampf und wenig spielerischen Elementen geprägt. Mein Team scheint verstanden zu haben, worauf es nun ankommt. Am Dienstag im Nachholspiel gegen den Tabellendritten ASV Süchteln II hängen die Trauben für uns aber wieder deutlich höher”, mahnt Dammer.