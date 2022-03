Erfolge in der Pro League gegen Spanien und USA : Mönchengladbach feiert die Hockey-Nationalmannschaften

Bei den Hockeyspielen der FIH Pro League zwischen Deutschland und Spanien (Männer) sowie den USA (Frauen) waren auch zwei Gladbacher dabei. Darunter Kapitän Mats Grambusch ( r.). Foto: Susanne Breithaupt

Hockey Keine Niederlage, eine tolle Kulisse: Die vier Spiele der Männer- und Frauen-Hockey-Nationalmannschaft in der Pro League gegen Spanien und die USA boten einen Vorgeschmack auf die Europameisterschaften 2023 in der Vitusstadt. So liefen die Spiele.

Von Daniel Brickwedde und Nomita Selder

Insbesondere Gonzalo Peillat dürfte diese zwei Hockeytage in Mönchengladbach in Erinnerung behalten. Der Argentinier, 2016 in Rio noch Torschützenkönig und Olympiasieger für sein Heimatland, lief im Hockeypark im Rahmen der FIH Pro League das erste Mal im Trikot der deutschen Nationalmannschaft auf. Zuvor hatte er sich mit dem argentinischen Verband überworfen, weshalb sich nun der Deutschen Hockey-Bund über die Dienste eines Weltklasse-Spielers freuen darf.

Auch die gebürtige Mönchengladbacherin Julia Sonntag war dabei. Foto: Susanne Breithaupt

Für seine Torpremiere benötigte Peillat am Samstag dann gerade einmal 45 Sekunden: Per Strafecke traf der Strafeckenspezialist zum zwischenzeitlich 1:0 gegen Spanien (Endstand 2:1). Am Sonntag erzielte er ebenfalls das 1:0 (48. Minute) im zweiten Duell gegen die Spanier, per Strafecke natürlich. Nach einem späten Ausgleich der Spanier 51 Sekunden vor Ende setzte sich die deutsche Mannschaft letztendlich mit 3:2 im Shoutout durch. Auch die Damen-Nationalmannschaft meisterte ihre beiden Aufgaben im Hockeypark gegen die USA am Samstag (2:0) und Sonntag (4:0) souverän.

Die Damen von Deutschland trafen auf die USA Foto: Susanne Breithaupt

Neben den sportlichen Ergebnissen zog DHB-Sportdirektor Christoph Menke-Salz auch atmosphärisch ein positives Fazit aus den beiden Tagen in Mönchengladbach. „Ich bin sehr zufrieden mit der Resonanz. Die Zuschauer haben den Weg ins Stadion gefunden, für Hockey gibt es viel Rückhalt in der Stadt. Das habe ich vorher auch der Mannschaft gesagt, daher bin ich stolz, dass sich das so bestätigt hat“, sagte Menke-Salz, selbst gebürtiger Mönchengladbacher.

Am Samstag kamen nach Aussage des Veranstalters 1400 Zuschauer in den Hockeypark, am Samstag waren 2000 Besucher vor Ort. „Damit sind wir zufrieden. Aufgrund der langen Zeit ohne Zuschauer war es eine Wundertüte, wie viele kommen. Damit haben sich unsere Erwartungen übererfüllt“, sagte Menke-Salz.

Ebenfalls ein Heimspiel war es für den gebürtigen Mönchengladbacher Mats Grambusch, der seit 2013 für RW Köln spielt. „Für unsere Hockeyverhältnisse sind 2000 Zuschauer toll. Auf der Tribüne waren viele bekannte Gesichter, die uns unterstützt haben, so was ist einfach schön“, sagte der Kapitän der deutschen Mannschaft. Sportlich fügte er aber auch an: „Wir hätten natürlich am liebsten sechs Punkte mitgenommen.“ Da der Sieg am Sonntag gegen Spanien erst im Shootout gelang, gab es dafür nur zwei statt drei Punkte. Dennoch übernahm das deutsche Team nach acht Spielen die Tabellenführung in der Pro League – hat jedoch zwei Spiele mehr absolviert als die Niederlande und Argentinien.

Auch bei den Damen führt die deutsche Mannschaft nun die Pro League an, jedoch ebenfalls mit mehr absolvierten Spielen als die Verfolger. Am Samstag belohnte Nele Aring (35.) die offensive Ausrichtung gegen die USA mit dem 1:0 im dritten Viertel, ehe Spielführerin Sonja Zimmermann in der 45. Minute per Strafecke den 2:0-Endstand erzielte. Am Sonntag trafen Lena Micheel (22. Minute), Zimmermann (47.) Charlotte Gerstenhöfer (50.) und Elisa Gräve (52.) zum deutlichen 4:0-Erfolg. Die gebürtige Mönchengladbacherin Julia Sonntag blieb im Tor daher ohne Gegentreffer. „Es macht unfassbar Spaß, wieder vor Zuschauern und dann auch noch im eigenen Wohnzimmer zu spielen. Wir sind als Team noch in der Findungsphase und haben uns extrem gesteigert, stellvertretend hierfür steht das letzte Viertel beim 4:0-Sieg. Meine Freunde und Familie und auch viele aus der Praxis sind hier und unterstützen uns,“ sagte Sonntag, die in Mönchengladbach als Zahnärztin arbeitet.