TVK-Neuzugang Felix Barwitzki gleich im Einsatz : Mit neuem Mittelangreifer zum Auswärtssieg in Gelpe

Handball-Regionalliga Zwei Tage vor dem Spiel beim HC Gelpe/Strombach hat der TV Korschenbroich Felix Barwitzki verpflichtet – und der 24-Jährige half beim 31:25-Erfolg in der Hanbdall-Regionalliga gleich tatkräftig mit. Der Sieg war die von TVK-Coach Wolf geforderte Reaktion auf die Pleite gegen Remscheid.

Gleich vom Anpfiff an boten die Gäste eine überaus konzentrierte Vorstellung. Dabei war die Abwehr, die einen Sahne-Tag erwischte, das Prunkstück an diesem Tag, wobei auch noch Torhüter Max Jäger eine überragende Vorstellung bot. So kamen die Korschenbroicher alleine in der ersten Halbzeit zu zehn erfolgreich vorgetragenen Tempogegenstößen. Hier kam einmal mehr die Stärke von Mannschaftskapitän David Biskamp zum Tragen, der seine enorme Schnelligkeit nutzte und zum besten Torschützen seiner Mannschaft avancierte. „Neben ihm möchte ich aber auch noch Nicolai Zidorn hervorheben, der mit seinen starken Würfen aus dem Rückraum ein ständiger Unruheherd für den Gegner war.“

Nach dem Seitenwechsel kam Gelpe zwar noch einmal auf 16:19 heran, doch der TVK ließ sich nicht aus dem Konzept bringen, erhöhte abermals das Tempo und zog auf 24:17 davon. In der 50. Minute konnte sich dann auch Neuzugang Barwitzki erstmals in die Torschützenliste eintragen. Erst in den Schlussminuten ließ bei Korschenbroich die Konzentration etwas nach, was die Gastgeber nutzten, um ein wenig Ergebniskosmetik zu betreiben. Ärgerlich einzig die Tatsache, dass sich Kreisläufer Philip Schneider in der 45. Minute noch eine Fußverletzung zuzog und nicht mehr eingesetzt werden konnte. Bereits am Donnerstag geht es für die Wolf-Schützlinge in der Regionalliga weiter, wenn sie im Nachholspiel beim HC Weiden antreten.